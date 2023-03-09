Ученые вырастили грибы на материнской плате: она работает

По словам ведущего исследователя, профессора Эндрю Адамацки, грибы - идеальный организм для экспериментов, потому что их мицелий действует подобно человеческому мозгу, передавая электрические импульсы. Грибы, соединенные одной и той же сетью мицелия под землей, могут передавать электрические сигналы на значительные расстояния.

Эта особенность позволила ученым использовать грибы в качестве аналогов компонентов материнской платы. Всплески электрической активности или ее отсутствие преобразуются в единицы и нули, соответственно, имитируя двоичный код.

Как и следовало ожидать, грибные компьютеры не могут сравниться с традиционным оборудованием: “мы просто демонстрируем, что можно реализовать вычисления, можно реализовать основные логические схемы и основные электронные схемы с помощью мицелия”, - пояснил Адамацки. “В будущем мы сможем выращивать на мицелии более совершенные компьютеры и устройства управления”.