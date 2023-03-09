Компьютеры
12:24, 09 марта 2023
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Ученые вырастили грибы на материнской плате: она работает

Не так хорошо, как обычная “материнка”, но работа в этом направлении только началась

Что, если бы электроника была сделана из органического вещества? Именно это хотят выяснить исследователи из Университета Западной Англии. Для этого они разработали “грибную” материнскую плату.

Ученые вырастили грибы на материнской плате: она работает

Фото: Andrew Adamatzky

По словам ведущего исследователя, профессора Эндрю Адамацки, грибы - идеальный организм для экспериментов, потому что их мицелий действует подобно человеческому мозгу, передавая электрические импульсы. Грибы, соединенные одной и той же сетью мицелия под землей, могут передавать электрические сигналы на значительные расстояния.

Эта особенность позволила ученым использовать грибы в качестве аналогов компонентов материнской платы. Всплески электрической активности или ее отсутствие преобразуются в единицы и нули, соответственно, имитируя двоичный код.

Как и следовало ожидать, грибные компьютеры не могут сравниться с традиционным оборудованием: “мы просто демонстрируем, что можно реализовать вычисления, можно реализовать основные логические схемы и основные электронные схемы с помощью мицелия”, - пояснил Адамацки. “В будущем мы сможем выращивать на мицелии более совершенные компьютеры и устройства управления”.

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