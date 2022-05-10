Учёные, похоже, изобрели идеальный строительный блок для квантового компьютера

Под строительными блоками подразумеваются кубиты. В отличие от классических битов, которые в любой момент времени хранят либо 1, либо 0, кубиты могут одновременно находиться в состояниях 0 и 1. Именно эта особенность должна позволить сделать скачок в вычислительной мощности.

Существуют различные способы создания кубита. В новом исследовании описывается новый способ, который позволит сделать наиболее близкий к идеальному строительный блок для квантового компьютера.

Такой кубит состоит из одного электрона, захваченного на поверхности замороженного неонового газа. Электроном можно управлять с помощью сверхпроводящей квантовой схемы. «Благодаря относительной простоте платформы электрон-на-неоне её легко изготовить при низких затратах», — пояснили учёные.

Новый кубит соответствует трём основным критериям. Во-первых, он может оставаться стабильным в течение длительного периода времени. Во-вторых, он устойчив к помехам. В-третьих, способен к запутыванию — это означает, что кубиты должны легко связываться с другими кубитами.

Учёным предстоит сделать ещё немало работы, прежде чем такие строительные блоки квантового компьютера станут по-настоящему применимы.