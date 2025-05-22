Учёные случайно обнаружили один из самых тонких полупроводников в мире

Исследователи изучали, как ведут себя электроны в этом материале, и с помощью специального лазера заметили, что электроны распределяются неравномерно. Это создало крошечные внутренние электрические поля — как в p-n-переходах, которые используются в микросхемах и других электронных устройствах.

Хотя такой эффект усложняет применение материала в квантовых технологиях, он открывает возможности для создания сверхмалых и чувствительных электронных компонентов, например, для спинтроники — области, где используют магнитные свойства электронов.

Учёные теперь пытаются научиться управлять этим явлением.