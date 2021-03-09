Учёные выяснили, что людям сложно мечтать

Во время эксперимента добровольцев попросили помечтать о чём-то приятном, ничем при этом не занимаясь. Учёные думали, что это вызовет у людей положительные эмоции, но в итоге участники испытали негативные чувства.

Люди не знали, о чём им стоит думать. «Простые» мысли — например, о мороженом, — казались им пустыми. А «сложные» — вызывали стресс. Кроме того, необходимость ничего не делать вызывала скуку. Некоторые даже предпочитали убежать от своих мыслей любыми методами.

После этого учёные провели ещё один эксперимент. Они раздали добровольцам список тем для обдумывания. Тогда люди начали мечтать более охотно.

Исследователи также дали советы, как научиться мечтать. Они рекомендуют заранее сформулировать несколько тем, о которых будет приятно думать. Также следует выбрать подходящее время для этого — например в душе или на прогулке.