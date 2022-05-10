Удар в спину: Intel выпустит свои видеокарты для компьютеров только в Китае

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Удар в спину: Intel выпустит свои видеокарты для компьютеров только в КитаеПо крайней мере так будет первое время
Все, кто рассматривал возможность покупки графического процессора Intel Arc за пределами Китая, сейчас разочаруются. Стало известно, что настольные видеокарты компании будет выпускаться исключительно китайскими OEM-производителями.
Это означает, что поначалу видеокарты выйдут только для китайского розничного рынка, и лишь позже начнут продаваться по всему миру. Intel подтверждает, что OEM-производители и системные интеграторы получат компоненты «позднее этим летом», а продажи по всему миру ожидаются позже. Когда? Это неясно. Возможно, на тот момент уже выйдут NVIDIA RTX 40 и AMD RX 7000.
Это не может не разочаровывать, так как все ожидали, что выпуск десктопных видеокарт Intel смягчит дефицитную ситуацию на рынке графических процессоров.