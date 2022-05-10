Удар в спину: Intel выпустит свои видеокарты для компьютеров только в Китае

Это означает, что поначалу видеокарты выйдут только для китайского розничного рынка, и лишь позже начнут продаваться по всему миру. Intel подтверждает, что OEM-производители и системные интеграторы получат компоненты «позднее этим летом», а продажи по всему миру ожидаются позже. Когда? Это неясно. Возможно, на тот момент уже выйдут NVIDIA RTX 40 и AMD RX 7000.

Это не может не разочаровывать, так как все ожидали, что выпуск десктопных видеокарт Intel смягчит дефицитную ситуацию на рынке графических процессоров.