Компьютеры
Сегодня 14:12
Удешевлённые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 KO сделали быстрее
За счёт чипа старших моделей
Стало известно, что часть видеокарт EVGA GeForce RTX 2060 KO и GeForce RTX 2060 KO Ultra получила версию графического чипа NVIDIA TU104, который используется в старших мощных моделях GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Super. Как показали недавние тесты, видеокарты с таким чипом действительно лучше стандартных.
Обычные GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 KO Ultra построены на чипе NVIDIA TU106. Улучшенные варианты с более продвинутым чипом могут получить заметный прирост быстродействия в профессиональных приложениях. Например, GeForce RTX 2060 KO производительнее эталонной видеокарты на 26-43% в рабочих сценариях, в том числе в 3D-редакторе Blender. Однако в играх карты остаются примерно на одном уровне.
Почему некоторые GeForce RTX 2060 KO получили TU104? Дело в том, что при производстве некоторые такие чипы отбраковываются. Однако они всё ещё остаются пригодны к применению в недорогих видеокартах. Благодаря этому удешевлённые GeForce RTX 2060 KO стали быстрее, чем референсные модели.