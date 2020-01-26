Удешевлённые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 KO сделали быстрее

Обычные GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 KO Ultra построены на чипе NVIDIA TU106. Улучшенные варианты с более продвинутым чипом могут получить заметный прирост быстродействия в профессиональных приложениях. Например, GeForce RTX 2060 KO производительнее эталонной видеокарты на 26-43% в рабочих сценариях, в том числе в 3D-редакторе Blender. Однако в играх карты остаются примерно на одном уровне.

Почему некоторые GeForce RTX 2060 KO получили TU104? Дело в том, что при производстве некоторые такие чипы отбраковываются. Однако они всё ещё остаются пригодны к применению в недорогих видеокартах. Благодаря этому удешевлённые GeForce RTX 2060 KO стали быстрее, чем референсные модели.