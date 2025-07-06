Удивительно, но случайность в квантовых компьютерах ускорила их

В отличие от обычных компьютеров, которые используют биты (0 или 1), квантовые компьютеры работают с кубитами — они могут быть в нескольких состояниях одновременно. Перемешивание этих кубитов в случайном порядке — один из способов показать, что квантовые устройства могут быть лучше классических. Однако этот процесс раньше был сложным и рискованным: чем больше перемешиваний, тем выше шанс «сломать» хрупкое квантовое состояние.

Учёные предложили новый подход: разбивать систему кубитов на небольшие блоки, перемешивать их отдельно и затем «склеивать» обратно. Математические расчёты подтвердили, что это работает.

Благодаря этому открытию можно будет использовать случайные конфигурации кубитов в более крупных квантовых системах — например, для задач шифрования или моделирования.