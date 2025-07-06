Компьютеры
Опубликовано 06 июля 2025, 14:15
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Удивительно, но случайность в квантовых компьютерах ускорила их

Учёные упростили процесс
Исследователи из Калифорнийского технологического института выяснили, что квантовые компьютеры могут создавать случайность гораздо проще, чем считалось раньше. Это важное открытие может ускорить развитие более мощных и эффективных квантовых систем.
Удивительно, но случайность в квантовых компьютерах ускорила их

© Ferra.ru

В отличие от обычных компьютеров, которые используют биты (0 или 1), квантовые компьютеры работают с кубитами — они могут быть в нескольких состояниях одновременно. Перемешивание этих кубитов в случайном порядке — один из способов показать, что квантовые устройства могут быть лучше классических. Однако этот процесс раньше был сложным и рискованным: чем больше перемешиваний, тем выше шанс «сломать» хрупкое квантовое состояние.

Учёные предложили новый подход: разбивать систему кубитов на небольшие блоки, перемешивать их отдельно и затем «склеивать» обратно. Математические расчёты подтвердили, что это работает.

Благодаря этому открытию можно будет использовать случайные конфигурации кубитов в более крупных квантовых системах — например, для задач шифрования или моделирования.