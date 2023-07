Угадайте победителя: i7-13700K + RTX 4070 Ti против i7-12700K + RTX 3080 Ti

Игра Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1440p со средней производительностью 205 к/с (i7-13700K и 4070 Ti) и 157 к/с (i7-12700K и 3080 Ti), в 4К - со 130 и 107 к/с.

Resident Evil 4 шла в разрешении 1440p со 135 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 121 к/с (i7-12700K + 3080 Ti) в среднем, в 4К - с 81 и 78 к/с соответственно.

The Last of Us тестировалась в 1440p в среднем с 96 к/с и 89 к/с (i7-13700K + 4070 Ti и i7-12700K + 3080 Ti соответственно), в 4К - с 57 и 52 к/с.

Watch Dogs Legion шла в 1440p со средней частотой кадров на уровне 145 к/с (i7-13700K и 4070 Ti) и 121 к/с (i7-12700K и 3080 Ti), в 4К - с 89 и 79 к/с в среднем.

Dying Light 2 запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 117 к/с (i7-13700K и 4070 Ti) и 105 к/с (i7-12700K и 3080 Ti). В 4К эти показатели составили 62 к/с и 61 к/с соответственно.

В Hitman III в 1440p удалось в среднем получить 183 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 158 к/с (i7-12700K + 3080 Ti), в 4К - 124 к/с и 97 к/с.

Cyberpunk 2077 шла в 1440p в среднем со 107 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 96 к/с (i7-12700K + 3080 Ti), в 4К - с 51 и 50 к/с.