Угадайте победителя: i7-13700K + RTX 4070 Ti против i7-12700K + RTX 3080 Ti

Угадайте победителя: i7-13700K + RTX 4070 Ti против i7-12700K + RTX 3080 TiКто будет быстрее?
На YouTube-канале TheSpyHood в одном из выпусков протестировали в 1440p и 4К на ультра-настройках две сборки: i7-13700K + RTX 4070 Ti и i7-12700K + RTX 3080 Ti.
Игра Call of Duty Modern Warfare II запускалась в 1440p со средней производительностью 205 к/с (i7-13700K и 4070 Ti) и 157 к/с (i7-12700K и 3080 Ti), в 4К - со 130 и 107 к/с.
Resident Evil 4 шла в разрешении 1440p со 135 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 121 к/с (i7-12700K + 3080 Ti) в среднем, в 4К - с 81 и 78 к/с соответственно.
The Last of Us тестировалась в 1440p в среднем с 96 к/с и 89 к/с (i7-13700K + 4070 Ti и i7-12700K + 3080 Ti соответственно), в 4К - с 57 и 52 к/с.
Watch Dogs Legion шла в 1440p со средней частотой кадров на уровне 145 к/с (i7-13700K и 4070 Ti) и 121 к/с (i7-12700K и 3080 Ti), в 4К - с 89 и 79 к/с в среднем.
Dying Light 2 запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 117 к/с (i7-13700K и 4070 Ti) и 105 к/с (i7-12700K и 3080 Ti). В 4К эти показатели составили 62 к/с и 61 к/с соответственно.
В Hitman III в 1440p удалось в среднем получить 183 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 158 к/с (i7-12700K + 3080 Ti), в 4К - 124 к/с и 97 к/с.
Cyberpunk 2077 шла в 1440p в среднем со 107 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 96 к/с (i7-12700K + 3080 Ti), в 4К - с 51 и 50 к/с.
Call of Duty Warzone 2.0 шла в 1440p со средней частотой кадров 161 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 146 к/с (i7-12700K + 3080 Ti), в 4К - 109 к/с и 97 к/с.
Horizon Zero Dawn запускалась в разрешении 1440p в среднем со 165 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 152 к/с (i7-12700K + 3080 Ti), в разрешении 4К - с 91 и 89 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla тестировалась в 1440p со средним FPS 141 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 125 к/с (i7-12700K + 3080 Ti). В 4К удалось получить соответственно 86 и 87 к/с.
Red Dead Redemption II шла в разрешении 1440p со средней производительностью 122 к/с и 109 к/с (i7-13700K + 4070 Ti и i7-12700K + 3080 Ti соответственно), в разрешении 4К - с 81 и 72 к/с.
Far Cry 6 запускалась в 1440p со средним FPS на уровне 162 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 157 к/с (i7-12700K + 3080 Ti), в 4К - со 105 и 103 к/с.
God of War шла в 1440p в среднем со 130 к/с (i7-13700K + 4070 Ti) и 121 к/с (i7-12700K + 3080 Ti), в 4К - с 86 и 82 к/с.
По части энергоэффективности лучше оказалась связка i7-13700K + 4070 Ti: 526 Вт против 591 Вт.
Вывод
Лучше для игр в целом подойдёт компьютер с i7-13700K и RTX 4070 Ti. Разница между этой связкой и i7-12700K + 3080 Ti по средней производительности в 1440p составила 13% (144 к/с и 127 к/с), в 4К - 10% (89 к/с и 81 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i7-13700K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/Intel Core i7-12700K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB/NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.