Укороченную NVIDIA RTX 3060 для компактных компьютеров подробно протестировали в современных играх

Укороченную NVIDIA RTX 3060 для компактных компьютеров подробно протестировали в современных играхПроизводительность видеокарты проверялась в семи игровых проектах
Ведущий проверил работу графического ускорителя NVIDIA RTX 3060 в семи играх: Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Fortnite, Microsoft Flight Simulator 2020, GTA V и Red Dead Redemption 2. Проекты запускались в 1080p и 1440p. Также в нескольких отдельных тестах проверялась работа технологии DLSS и трассировки лучей.
В Cyberpunk 2077 при 1080p без трассировки лучей особых проблем при игре эксперт не заметил: среднее число кадров в секунду составило 75, в крайне редких событиях - 49. При 1440р средняя частота кадров будет составлять 47, а минимальное значение при очень редких событиях опустится до 36 к/с.
В Call of Duty: Black Ops Cold War при 1080p играть вполне комфортно: среднее значение производительности в этом случае составило 148 к/с, в очень редких событиях - 52 к/с. Но при этом видеокарта сильно шумит. В разрешении 1440p среднее число кадров снизилось до 101 к/с, а в крайне редких событиях - до 47.
Crysis Remastered при 1080p идёт с не менее 60 к/с (в среднем - с 88 к/с, в очень редких событиях - с 57 к/с). А вот с 1440p уже наблюдаются "провалы" в производительности: в среднем по быстродействию видеокарта демонстрирует всего 58 к/с в среднем и 44 к/с в очень редких событиях.
Несмотря на то что в среднем частота кадров в Fortnite при 1080p составляла 182, временами были "просадки" (в очень редких событиях здесь производительность опускалась до 16 к/с). А вот при 1440p игра шла более плавно, хотя среднее значение быстродействия было меньше - 159 к/с.
При полёте в Microsoft Flight Simulator 2020 при 1080p видеокарта показала хорошие результаты: 85 к/с в среднем и 20 к/с в очень редких событиях. То же самое по поводу производительности говорит ведущий и насчёт запуска проекта в разрешении 1440p: показатели составили 60 к/с и 15 к/с соответственно.
В GTA V с разрешением 1080p можно очень комфортно играть: среднее количество кадров здесь 103, а в крайне редких событиях - 68 к/с. Точно так же хорошо видеокарта справляется с проектом и в 1440p (число кадров в среднем - 94, в крайне редких событиях - 65).
Red Dead Redemption 2 отлично запускается при обоих вариантах разрешения. В 1080p средняя производительность составляет 110 к/с, а в 1440p - 82 к/с. При этом в первом случае быстродействие снижается в очень редких событиях до 71 к/с, во втором - до 63 к/с.
Включение DLSS в игре Red Dead Redemption 2 позволило увеличить среднюю производительность с 51 до 64 к/с, а в Cyberpunk 2077 - с 42 до 61 к/с.
Активация трассировки лучей в Cyberpunk 2077 при этом снижает быстродействие с 84 к/с в среднем до 40 к/с.
А вот при одновременном включении Ray tracing и DLSS в игре Cyberpunk 2077 среднее число кадров становится равным 87.
Также специалист протестировал графический ускоритель в 4К с Ray tracing и DLSS. В среднем количество кадров в этом случае в Cyberpunk 2077 составило 42, а в Crysis Remastered - 41. Играть можно, но не особо комфортно.
В сравнении с видеокартой того же ценового диапазона RX 6600 по быстродействию в среднем RTX 3060 проигрывает. Но поддержка DLSS делает покупку RTX 3060 более предпочтительной.