Укороченную NVIDIA RTX 3060 для компактных компьютеров подробно протестировали в современных играх

Ведущий проверил работу графического ускорителя NVIDIA RTX 3060 в семи играх: Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Fortnite, Microsoft Flight Simulator 2020, GTA V и Red Dead Redemption 2. Проекты запускались в 1080p и 1440p. Также в нескольких отдельных тестах проверялась работа технологии DLSS и трассировки лучей.

В Cyberpunk 2077 при 1080p без трассировки лучей особых проблем при игре эксперт не заметил: среднее число кадров в секунду составило 75, в крайне редких событиях - 49. При 1440р средняя частота кадров будет составлять 47, а минимальное значение при очень редких событиях опустится до 36 к/с.

В Call of Duty: Black Ops Cold War при 1080p играть вполне комфортно: среднее значение производительности в этом случае составило 148 к/с, в очень редких событиях - 52 к/с. Но при этом видеокарта сильно шумит. В разрешении 1440p среднее число кадров снизилось до 101 к/с, а в крайне редких событиях - до 47.

Crysis Remastered при 1080p идёт с не менее 60 к/с (в среднем - с 88 к/с, в очень редких событиях - с 57 к/с). А вот с 1440p уже наблюдаются "провалы" в производительности: в среднем по быстродействию видеокарта демонстрирует всего 58 к/с в среднем и 44 к/с в очень редких событиях.