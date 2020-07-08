Улучшенные процессоры AMD Ryzen XT оказались медленнее стандартных

AMD утверждает, что улучшила 7-нм техпроцесс, по которому изготавливаются новые модели с приставкой «XT». В итоге прибавка в максимальной частоте процессоров в турборежиме составила 100-200 МГц. А вот базовые частоты и вовсе остались прежними.

Всего AMD выпустила три модели: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, восьмиядерный Ryzen 7 3800XT и шестиядерный Ryzen 5 3600XT. Авторы материала на 3DNews протестировали первые два чипа.

В итоге авторы пришли к выводу, что процессоры выглядят, скорее, «вымученными новинками», которые были выпущены ради галочки. Эксперты рассказали, что в некоторых случаях реальная производительность моделей «XT» даже ухудшилась (особенно у Ryzen 9 3900XT), к тому же процессоры стали горячее предшественников. То есть для работы чипов необходимы более дорогие и мощные системы охлаждения.

Плохие результаты видны в тесте процессоров на играх. В большинстве случаев Ryzen 9 3900XT проиграл старому Ryzen 9 3900X в разрешении 1080p.