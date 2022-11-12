Умельцы соединили семь RTX 4090. Установка потребляет электричество на уровне сварочного аппарата

Сама по себе GeForce RTX 4090 - настоящий зверь, но компания PugetSystems пошла дальше и собрала семь таких монстров в одном ПК.

Их последняя тестовая установка оснащена процессором AMD Threadripper PRO 5995 WX с 64 ядрами, материнской платой ASUS Pro WX WRX80E-SAGE WIFI, 128 ГБ памяти DDR4-3200, SSD Samsung 980 Pro на 2 ТБ и четыре Super Flower LEADEX, 1,6 киловаттных блока питания общей мощностью 6400 Вт.

Когда все загружено, видно, что семь графических процессоров GeForce RTX 4090 потребляют до 2750 Вт энергии, примерно столько же потребляет сварочный аппарат (если верить Интернету, в среднем они потребляют от 2400 Вт до 4200 Вт).

Что интересно, так это потребление энергии в режиме ожидания. Эти 7 GPU потребляют почти столько же энергии, сколько потребляет один RTX 4090 при стандартных игровых нагрузках около 300-400 Вт.