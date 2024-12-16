Опубликовано 16 декабря 2024, 09:001 мин.
Умер Дональд Битцер — соавтор первого плазменного дисплеяИ системы электронного обучения
Дональд Битцер, создатель PLATO, ранней системы электронного обучения, которая сформировала современные цифровые инструменты, скончался в возрасте 90 лет, сообщают СМИ. Запущенная в 1960 году в UIUC, система PLATO ввела такие инновации, как доски объявлений, электронная почта, мгновенный обмен сообщениями и даже многопользовательские игры — за десятилетия до того, как они стали «мейнстримом».
Работа Битцера над PLATO не ограничилась программным обеспечением. Он стал одним из разработчиков плазменной панели, предшественницы экранов, используемых сегодня в телевизорах и планшетах.
Выпускник PLATO Рэй Оззи, бывший главный архитектор программного обеспечения Microsoft, описал Битцера как вдохновляющего лидера, который объединил технические умы для реализации своего амбициозного видения.