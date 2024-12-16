Работа Битцера над PLATO не ограничилась программным обеспечением. Он стал одним из разработчиков плазменной панели, предшественницы экранов, используемых сегодня в телевизорах и планшетах.

Выпускник PLATO Рэй Оззи, бывший главный архитектор программного обеспечения Microsoft, описал Битцера как вдохновляющего лидера, который объединил технические умы для реализации своего амбициозного видения.