Умопомрачительный взлет Nvidia на фоне ограничений Китая: выручка $18,1 млрд

Умопомрачительный взлет Nvidia на фоне ограничений Китая: выручка $18,1 млрдПир во время чумы?
В своем последнем финансовом отчете компания Nvidia побила рекорды, рассказав о доход в размере 18,1 млрд долларов за квартал, закончившийся 29 октября. Прибыль достигла невероятного уровня - $4,02 на акцию и $9,2 млрд чистой прибыли, что привело экспертов отрасли в восторг.
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Рост обеспечило подразделение Nvidia, специализирующееся на ИИ-ускорителях для центров обработки данных, выручка которого составила 14,5 млрд долларов, что на 279% больше, чем в предыдущем году. В четвертом квартале компания намерена завоевать 20 млрд долларов, превысив прогнозы аналитиков и продолжив свой рост.
Несмотря на этот триумф, акции Nvidia пережили небольшое падение, возможно, вызванное предостережением финансового директора Колетт Кресс о возможном снижении продаж ЦОД китайским компаниям в связи с новыми американскими санкциями.