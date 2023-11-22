Умопомрачительный взлет Nvidia на фоне ограничений Китая: выручка $18,1 млрд

Рост обеспечило подразделение Nvidia, специализирующееся на ИИ-ускорителях для центров обработки данных, выручка которого составила 14,5 млрд долларов, что на 279% больше, чем в предыдущем году. В четвертом квартале компания намерена завоевать 20 млрд долларов, превысив прогнозы аналитиков и продолжив свой рост.

Несмотря на этот триумф, акции Nvidia пережили небольшое падение, возможно, вызванное предостережением финансового директора Колетт Кресс о возможном снижении продаж ЦОД китайским компаниям в связи с новыми американскими санкциями.