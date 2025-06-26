Управление компьютером взглядом стало точнее благодаря российскому алгоритму

Технологию протестировали в игре EyeLines, где взглядом нужно выбирать и перемещать шары на игровом поле. В эксперименте участвовали 15 добровольцев. Выяснилось, что новая система снижает количество ошибок в 3 раза и позволяет игрокам проводить в игре на 15% больше времени без поражения.

В отличие от обычной системы, в которой любой взгляд дольше 0,5 секунды воспринимается как команда, новая разработка отличает случайные задержки взгляда от осознанных. Для этого используется анализ микродвижений глаз и игрового контекста.