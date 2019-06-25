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Компьютеры
Сегодня 16:43

USB Type-C замедлил работу Windows 10

А именно переход в спящий режим
В Windows 10 (1809) нашли баг, из-за которого переход операционной системы в спящий режим стал занимать намного больше времени, чем обычно. Он связан с подключением или отключением устройств через интерфейс USB Type-C.

Microsoft уже признала наличие проблемы. Корень её лежит в программной реализации интерфейса USB Type-C (Connector System Interface). Из-за ошибки операционная система не может завершить работу до тех пор, пока корректно не обработает событие подключения или отключения устройства через соответствующий порт. На это Windows 10 может потратить до минуты времени.

При этом, как утверждают специалисты Microsoft, ошибка не «ломает» ни устройства, подключённые через USB Type-C, ни сам компьютер. Когда баг будет устранён, неизвестно. Пока пользователям Windows 10 версии 1809, видимо, придётся следить за тем, когда они отсоединяют устройства от компьютера.

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