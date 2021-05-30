Компьютеры
Сегодня в 14:42
Ушедший из Apple два года назад дизайнер помог создать новый компьютер
Разноцветный iMac
В 2019 году стало известно, что из Apple уходит знаменитый дизайнер Джони Айв (Jony Ive). Теперь оказалось, что он участвовал в создании последнего моноблочного компьютера компании — iMac.
Как утверждает Wired, Джони Айв был вовлечён в разработку нового iMac. Журналисты уточняют, что создание компьютера — долгий процесс, поэтому неудивительно, следы работы Айва могли остаться в новинке. Apple же не станет ни опровергать, ни подтверждать информацию о том, что дизайнер работал над iMac после ухода из компании.
Напомним, последняя модель iMac оказалась яркой и разноцветной. По сравнению с предыдущим моноблоком Apple изменения в дизайне кажутся значительными. Также новинка получила фирменный процессор компании M1.