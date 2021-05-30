Ушедший из Apple два года назад дизайнер помог создать новый компьютер

Как утверждает Wired, Джони Айв был вовлечён в разработку нового iMac. Журналисты уточняют, что создание компьютера — долгий процесс, поэтому неудивительно, следы работы Айва могли остаться в новинке. Apple же не станет ни опровергать, ни подтверждать информацию о том, что дизайнер работал над iMac после ухода из компании.

Напомним, последняя модель iMac оказалась яркой и разноцветной. По сравнению с предыдущим моноблоком Apple изменения в дизайне кажутся значительными. Также новинка получила фирменный процессор компании M1.