Ушла эпоха: теперь выгоднее собрать бюджетный компьютер на Ryzen, чем на Xeon

Ушла эпоха: теперь выгоднее собрать бюджетный компьютер на Ryzen, чем на XeonВот на какие запчасти вам стоит обратить внимание
Если вы собираетесь купить игровой компьютер на базе Xeon, то лучше не стоит. Гораздо выгоднее будет приобрести вариант с Ryzen, и то есть несколько причин.
Фото: Мой Компьютер
Эксперт YouTube-канала «Мой Компьютер» сравнил две сборки: на базе процессора Ryzen и Xeon. Оказалось, что более выгодно приобретать комплектующие для конфигурации с Ryzen.
Ведущий с нуля собрал два компьютера. Причём основной целью было добиться того, чтобы сборка без проблем могла «тянуть» игры в 1080p хотя бы на средне-высоких настройках графики, хорошо справлялась с рабочими задачами и стоила недорого.
Прежде всего эксперт взял SSD-накопитель объёмом 500 ГБ. Из видеокарт он выбрал RTX 3050 8 ГБ. А вот на блоке питания экономить не стоит: лучше приобрести что-то подороже из моделей среднего уровня мощностью 550 Вт (обойдётся он примерно в 4 тысячи рублей, лучше покупать в российских брендовых магазинах). Кулер можно взять на AliExpress - модель Snowman с 6 тепловыми трубками и парой вертушек. Что касается корпуса, то он может быть совершенно любой: например, ATX Accord. В сумме все эти комплектующие будут стоить примерно 34,5 тысячи рублей.
Для сборки на базе AMD Ryzen 5 5500 имеет смысл брать матплату на B450 (Gigabyte GA-B450M DS3H, примерно 4 тысячи рублей на AliExpress). Что касается оперативной памяти, то нужно покупать два модуля по 8 ГБ с частотой 3200 МГц (из Китая можно заказать примерно за 3 400 рублей). В целом вся игровая конфигурация в этом случае будет стоить около 50,5 тысяч рублей.
Собирать компьютер на Xeon эксперт предлагает комплектом. Процессор в этом случае будет Xeon E5 2666 v3, материнская плата может быть Machinist X99, ОЗУ - объёмом 16 ГБ (два модуля по 8 ГБ). Обойдётся такой комплект на AliExpress примерно в 11 тысяч рублей. В итоге в целом вы потратите 45,5 тысяч рублей.
Тем не менее конфигурация на AMD Ryzen 5 5500 имеет множество значимых преимуществ. Это возможность сразу же после покупки и сборки начать работу или запустить игры, официальная поддержка Windows 11, отсутствие проблем с комплектующими, так как они все брендовые. Кроме того, обеспечивает такая сборка более высокую производительность (в рабочих задачах и играх) и даёт возможность апгрейда.