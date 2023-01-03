Ушла эпоха: теперь выгоднее собрать бюджетный компьютер на Ryzen, чем на Xeon

Эксперт YouTube-канала «Мой Компьютер» сравнил две сборки: на базе процессора Ryzen и Xeon. Оказалось, что более выгодно приобретать комплектующие для конфигурации с Ryzen.

Ведущий с нуля собрал два компьютера. Причём основной целью было добиться того, чтобы сборка без проблем могла «тянуть» игры в 1080p хотя бы на средне-высоких настройках графики, хорошо справлялась с рабочими задачами и стоила недорого.

Прежде всего эксперт взял SSD-накопитель объёмом 500 ГБ. Из видеокарт он выбрал RTX 3050 8 ГБ. А вот на блоке питания экономить не стоит: лучше приобрести что-то подороже из моделей среднего уровня мощностью 550 Вт (обойдётся он примерно в 4 тысячи рублей, лучше покупать в российских брендовых магазинах). Кулер можно взять на AliExpress - модель Snowman с 6 тепловыми трубками и парой вертушек. Что касается корпуса, то он может быть совершенно любой: например, ATX Accord. В сумме все эти комплектующие будут стоить примерно 34,5 тысячи рублей.