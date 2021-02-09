Компьютеры
Сегодня в 16:11
Установка новой версии операционной системы на Mac уничтожает данные
Если на диске недостаточно места
Apple выпустила macOS Big Sur ещё в ноябре, но, похоже, что операционная система до сих пор поставляется с серьёзными проблемами. Пользователи рассказали, что её установка может привести к потере данных, если на компьютере недостаточно места при обновлении.
Это значит, что установщик macOS Big Sur просто-напросто не проверяет, достаточно ли места на хранилище компьютера. По мере того, как идёт процесс обновления, Mac перестаёт отвечать, а данные могут повредиться.
Apple говорила, что для перехода на macOS Big Sur в первый раз понадобится как минимум 35,5 ГБ свободного места. И это не считая 13 ГБ, которые весит сам установщик. Однако надо быть бдительным и понимать, что Big Sur может начать устанавливаться, даже если места недостаточно.