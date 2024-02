«Устаревший» игровой Ryzen 7 5700X3D сравнили с новым универсальным Ryzen 5 7500F

Spider-Man Miles Morales запускалась со средней частотой кадров 206 к/с (Ryzen 7 5700X3D) и 213 к/с (Ryzen 5 7500F).

The Last Of Us Remastered шла со средней производительностью 138 к/с (с Ryzen 7 5700X3D) и 147 к/с (Ryzen 5 7500F).

В игре Call of Duty: Modern Warfare III средний FPS находился в районе 211 к/с (Ryzen 7 5700X3D) и 208 к/с (Ryzen 5 7500F).

Resident Evil 4 тестировалась со средними показателями частоты кадров 192 (5700X3D) и 201 (7500F).

Hitman III шла со средним FPS на уровне 249 к/с (5700X3D) и 261 к/с (7500F).