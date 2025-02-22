Утечка бенчмарков AMD RX 9070 XT раскрыла производительность, схожую с 4070 Super

Тесты проводились на разных платформах: с RX 9070 XT использовался процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, а с RX 9070 — Ryzen 7 9700X. Результаты показали, что RX 9070 XT работает примерно на 22% медленнее, чем RTX 5070 Ti, но на 28% лучше, чем предыдущая модель AMD RX 7800 XT.

Утечка спецификаций подтверждает, что обе модели RX 9070 оснащены 16 ГБ VRAM, а версия XT имеет больше вычислительных ядер. В то время как синтетические тесты показывают производительность, близкую к RTX 4070 Super, ранние слухи намекали на игровую производительность, подобную RTX 4080 Super. Полная картина должна проясниться, когда AMD официально представит серию RX 9000 28 февраля.