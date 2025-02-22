Утечка бенчмарков AMD RX 9070 XT раскрыла производительность, схожую с 4070 Super

Опубликовано 22 февраля 2025, 21:001 мин.
Утечка бенчмарков AMD RX 9070 XT раскрыла производительность, схожую с 4070 SuperВидеокарты, которые многие ждут
Судя по утечке бенчмарков, грядущая видеокарта AMD RX 9070 XT может сравниться по производительности с Nvidia RTX 4070 Super, хотя ранее ожидалось, что она покажет более высокие результаты. Тесты, найденные на Geekbench, скорее всего, попали в общий доступ случайно, и их точность остается неподтвержденной. Кроме того, синтетические бенчмарки не всегда отражают реальную игровую производительность, особенно с новой архитектурой AMD RDNA 4, пишут СМИ.
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Тесты проводились на разных платформах: с RX 9070 XT использовался процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, а с RX 9070 — Ryzen 7 9700X. Результаты показали, что RX 9070 XT работает примерно на 22% медленнее, чем RTX 5070 Ti, но на 28% лучше, чем предыдущая модель AMD RX 7800 XT.
Утечка спецификаций подтверждает, что обе модели RX 9070 оснащены 16 ГБ VRAM, а версия XT имеет больше вычислительных ядер. В то время как синтетические тесты показывают производительность, близкую к RTX 4070 Super, ранние слухи намекали на игровую производительность, подобную RTX 4080 Super. Полная картина должна проясниться, когда AMD официально представит серию RX 9000 28 февраля.