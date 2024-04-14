Утечки о процессорах Intel Arrow Lake намекнули на большое количество ядер

Утечка подтверждает два ключевых аспекта: количество ядер и гиперпоточность. Как сообщается, процессоры Arrow Lake будут предлагать две конфигурации — с 20 и 24 ядрами, что является значительным скачком по сравнению с нынешними 16 ядрами в Alder Lake. Однако интересной деталью является отсутствие технологии гиперпоточности, которая позволяет одному ядру обрабатывать два потока одновременно. Это отклонение от предыдущих поколений и может вызвать вопросы об общей эффективности обработки.

Эти утечки согласуются с более ранними сообщениями о количестве ядер, аналогичном нынешнему Raptor Lake (8 Performance-ядер и 16 Efficient-ядер). Ключевым дополнением, по-видимому, станет выделенный остров низкого энергопотребления внутри процессора для улучшения управления питанием. Хотя тактовые частоты остаются низкими (вероятно, из-за ранних инженерных образцов), утечки не дают подробностей о розничных названиях или участии партнеров по производству плат. Ожидается, что финальные розничные версии будут иметь более высокую тактовую частоту и, возможно, другие возможности.

Точная дата запуска Arrow Lake остается под вопросом. Однако недавно Intel представила сокет LGA-1851 для своих встроенных процессоров Meteor Lake-PS. Ожидается, что этот же сокет будет совместим как с Arrow Lake, так и с будущими потребительскими версиями.