Уязвимость Spectre вернулась и продолжила «преследовать» процессоры Intel и AMD

Они обнаружили, что ошибка в микрокоде новых архитектур Intel, включая Golden Cove и Raptor Cove, не позволяет должным образом реализовать механизм IBPB, что позволяет предсказаниям ветвей сохраняться после защиты.

Проблема также затрагивает процессоры AMD, построенные на архитектуре Zen 2, что позволяет утечку произвольной памяти ядра из непривилегированных процессов. Несмотря на то что Intel выпустила патч микрокода (INTEL-SA-00 982) в марте 2024 года, не все устройства могли получить обновление. AMD, рассматривая свою проблему как программный сбой, сотрудничает с разработчиками ядра Linux для решения проблемы.