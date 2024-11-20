Уже можно не смеяться над ПК с Windows: хакеры целенаправленно атаковали Mac

Уязвимости были обнаружены группой Threat Analysis Group компании Google, специализирующейся на исследовании атак, поддерживаемых государством. Apple сообщила, что злоумышленники могли использовать уязвимости, «подталкивая» пользователей к открытию вредоносного веб-контента, что позволяло «выполнять произвольный код и устанавливать вредоносное ПО».

Хотя информация о нападавших и масштабе атак остается неизвестной, исправления от Apple распространяются на устройства с процессорами Intel и гаджеты с iOS 17.

Apple настоятельно рекомендует пользователям Mac, iPhone и iPad немедленно установить последние обновления ПО, чтобы защитить свои устройства от киберугроз.