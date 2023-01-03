В 2015 году это была самая дорогая видеокарта в мире. А теперь её проверили в играх в 2022 г.

На YouTube-канале RandomGaminginHD протестировали видеокарту EVGA Titan X Superclocked 12 ГБ в семи современных играх. Запускались проекты в 1080p и в 1440p.

В Cyberpunk 2077 в 1080p с высокими Textures и Crowd Density, а также с остальными параметрами Low в среднем удалось получить 67 к/с, в очень редких событиях - 43 к/с.

Игра Elden Ring шла на высоких настройках графики и с отключенными Motion Blur и Depth of Field. В среднем в ней частота кадров составляла 60 к/с, в крайне редких событиях - 42 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась в 1440p с высоким пресетом. Средняя производительность в ней составила 73 к/с, а в очень редких событиях она снижалась до 63 к/с.

В Marvel's Spider-Man Remastered с высоким пресетом и TAA в 1080p средний FPS равнялся 75 к/с, в крайне редких событиях - 49 к/с.