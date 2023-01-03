В 2015 году это была самая дорогая видеокарта в мире. А теперь её проверили в играх в 2022 г.Речь идёт о GTX TITAN X
В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD эксперты выяснили, какой производительности в современных играх стоит ждать от Titan X Superclocked 12 ГБ. Данная видеокарта считалась топовой в 2015 году.
Фото: RandomGaminginHD
На YouTube-канале RandomGaminginHD протестировали видеокарту EVGA Titan X Superclocked 12 ГБ в семи современных играх. Запускались проекты в 1080p и в 1440p.
В Cyberpunk 2077 в 1080p с высокими Textures и Crowd Density, а также с остальными параметрами Low в среднем удалось получить 67 к/с, в очень редких событиях - 43 к/с.
Игра Elden Ring шла на высоких настройках графики и с отключенными Motion Blur и Depth of Field. В среднем в ней частота кадров составляла 60 к/с, в крайне редких событиях - 42 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в 1440p с высоким пресетом. Средняя производительность в ней составила 73 к/с, а в очень редких событиях она снижалась до 63 к/с.
В Marvel's Spider-Man Remastered с высоким пресетом и TAA в 1080p средний FPS равнялся 75 к/с, в крайне редких событиях - 49 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась в разрешении 1080p с Xbox One X Console Equivalent Settings. В среднем здесь частота кадров равнялась 70 к/с, а в очень редких событиях - 53 к/с.
В Battlefield V с пресетом Medium в 1440p средняя производительность находилась на уровне 81 к/с. В крайне редких событиях она составляла 40 к/с.
God of War шла в 1080p с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 63 к/с, а в очень редких событиях - 51 к/с.
Вывод
Видеокарта EVGA Titan X Superclocked 12 ГБ по-прежнему показывает неплохие результаты в играх в 1080p. Но если вы ожидаете 60 к/с и выше во всех проектах с любыми настройками графики, то лучше вам выбрать другую модель. Во всех семи играх средний FPS составил с этой картой - 70 к/с.
Конфигурация игрового компьютера:
- видеокарта EVGA Titan X Superclocked 12 ГБ Maxwell (2015);
- процессор Intel Core i5-12400F;
- оперативная память 16 ГБ 3200 МГц (2х8 ГБ).