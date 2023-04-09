В 4 раза быстрее ARM: китайцы представили 32-ядерный серверный процессор

В 3D5000 используется LoongArch, собственная архитектура китайской компании. Её создали для того, чтобы уменьшить зависимость от иностранных технологий. 3D5000 поставляется с 32 ядрами LA464, работающими на частоте 2 ГГц. 32-ядерный процессор имеет 64 МБ кэш-памяти L3, поддерживает восьмиканальную память DDR4-3200 ECC и до пяти интерфейсов HyperTransport (HT) 3.0. Также поддерживается динамическая регулировка частоты и напряжения. Официально 3D5000 имеет TDP 300 Вт.

Конечно, процессор Loongson 3D5000 нельзя сравнивать с передовыми моделями AMD EPYC Genoa или Intel Sapphire Rapids Xeon, отмечает Tom's Hardware.