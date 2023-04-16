В Apple рассказали о главных плюсах собственных процессоров для Mac

В Apple рассказали о главных плюсах собственных процессоров для MacПроизводительность и эффективность
Переход Apple на собственные чипы привел не только к впечатляющему росту производительности, но и к повышению эффективности, согласно интервью с членом команды маркетинга продукции Apple Дугом Бруксом.
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Опыт компании в разработке собственных чипов для iPhone и iPad дал им «огромную уверенность» в том, что они смогут преобразить и Mac. Траектория развития Apple Silicon была удивительной, сообщает Брукс, и компания чрезвычайно гордится успехом перехода.
Он также прокомментировал вопрос о том, повлияет ли переход на Apple Silicon на производительность компьютеров высшего класса, таких как Mac Pro, заявив, что, по его мнению, нет никаких недостатков в том, что компьютеры Mac высшего класса получат преимущества от повышения эффективности мобильных чипов.
По его словам, Apple создала лучшую в истории линейку Mac на этих чипах, а эффективность и производительность Apple Silicon стала огромным преимуществом для компании.