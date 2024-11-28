В Азии начали сокращать зависимость от техники Китая из-за новых санкций США

Так, Япония вкладывает значительные средства в свой полупроводниковый сектор, включая поддерживаемую правительством инициативу стоимостью 2 миллиарда долларов по производству 2-нм чипов к 2027 году через чипмейкера Rapidus. Страна также намерена утроить объем продаж полупроводников на внутреннем рынке до 112,55 млрд долларов к 2030 году.

Южная Корея в свою очередь определила 10 полезных ископаемых, таких как литий и никель, в качестве стратегических. К 2030 году Сеул намерен снизить зависимость от одной страны по этим ресурсам с 80 до 50%. Страна налаживает партнерские отношения с такими странами, как Канада, Чили и Австралия, чтобы обеспечить себя важнейшими материалами.

Китай в свою очередь ужесточает экспортные ограничения на такие материалы, как вольфрам и графит.