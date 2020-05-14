В браузере Chrome появится удобная функция группировки вкладок

Сообщается, что группы вкладок в браузере Chrome можно будет перемещать и менять. Новый инструмент уже доступен в Chrome Beta. В компании рассказали, что тестируют группировку вкладок в течение нескольких месяцев. Исследование показало, что некоторые пользователи любят группировать вкладки по темам, другим нравится распределять их по времени и срочности, а третьим — по цели и задачам.

Новая опция начнётся становиться доступной с грядущей версии Chrome, которую начнут развёртывать со следующей недели. Группировка вкладок будет доступна в десктопной версии браузера на Windows, Mac, Linux и Chrome OS.