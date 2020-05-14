Компьютеры
Сегодня 13:49
В браузере Chrome появится удобная функция группировки вкладок
Можно выделять цветом
В браузере Chrome появится удобная функция группировки вкладок. Их можно будет выделять цветом и давать свои названия.
Сообщается, что группы вкладок в браузере Chrome можно будет перемещать и менять. Новый инструмент уже доступен в Chrome Beta. В компании рассказали, что тестируют группировку вкладок в течение нескольких месяцев. Исследование показало, что некоторые пользователи любят группировать вкладки по темам, другим нравится распределять их по времени и срочности, а третьим — по цели и задачам.
Новая опция начнётся становиться доступной с грядущей версии Chrome, которую начнут развёртывать со следующей недели. Группировка вкладок будет доступна в десктопной версии браузера на Windows, Mac, Linux и Chrome OS.