В чём отечественные процессоры «Эльбрус» превосходят знаменитые Intel и AMD

В чём отечественные процессоры «Эльбрус» превосходят знаменитые Intel и AMDОбъясняют на Overclockers
Процессоры «Эльбрус», отмечает автор, разрабатываются компанией МЦСТ (Московский Центр Спарк Технологий). При этом в интернете часто оценивают этот процессор лишь с точки зрения производительности. Однако есть у него другие достоинства. Более того, создавались подобные процессоры вовсе не для игр. Предназначены они для использования в оборонном и государственном секторе.
Если отталкиваться от основного требования, которому должны соответствовать процессоры, применяемые в государственном и оборонном секторе, то «Эльбрус» в этом плане превосходит AMD и Intel. Таким требованием является информационная безопасность.
У процессоров Intel и AMD есть проблемы с безопасностью. Так, производители могут встраивать туда различные инструменты («закладки»), при помощи которых злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации либо к дистанционному управлению компьютером. Помимо этого, процессоры отличаются и наличием большого количества различных аппаратных уязвимостей.
Что же касается процессоров «Эльбрус», то вероятность внесения туда названных «закладок» очень мала. Производятся эти процессоры компанией TSMC, однако ей недоступна вся документация на процессор - только на фотошаблон. Также в отечественных процессорах есть особая технология «безопасных вычислений», которая выявляет ошибки, которые могут быть использованы как уязвимости.
Безопасность обеспечивается и благодаря операционной системе «Альт 8СП», архитектуре E2K. Последняя отличается от остальных тем, что распараллеливание потоков происходит в ней при помощи программного компилятора, который осуществляет это эффективнее остальных аппаратных компиляторов.
Поэтому, подчёркивает автор, российские процессоры вполне могут стать надёжным решением с точки зрения безопасности данных. Выбор же между AMD, Intel и «Эльбрусом» должен делаться в зависимости от главной потребности пользователя: производительности или безопасности.