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В чём отечественные процессоры «Эльбрус» превосходят знаменитые Intel и AMD

Объясняют на Overclockers
Автор статьи уверен: у российских процессоров «Эльбрус» имеется важное достоинство, которым не обладают продукты AMD и Intel. Подробнее об этом - в материале.
В чём отечественные процессоры «Эльбрус» превосходят знаменитые Intel и AMD

Процессоры «Эльбрус», отмечает автор, разрабатываются компанией МЦСТ (Московский Центр Спарк Технологий). При этом в интернете часто оценивают этот процессор лишь с точки зрения производительности. Однако есть у него другие достоинства. Более того, создавались подобные процессоры вовсе не для игр. Предназначены они для использования в оборонном и государственном секторе.

Если отталкиваться от основного требования, которому должны соответствовать процессоры, применяемые в государственном и оборонном секторе, то «Эльбрус» в этом плане превосходит AMD и Intel. Таким требованием является информационная безопасность.

У процессоров Intel и AMD есть проблемы с безопасностью. Так, производители могут встраивать туда различные инструменты («закладки»), при помощи которых злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации либо к дистанционному управлению компьютером. Помимо этого, процессоры отличаются и наличием большого количества различных аппаратных уязвимостей.

В чём отечественные процессоры «Эльбрус» превосходят знаменитые Intel и AMD

Что же касается процессоров «Эльбрус», то вероятность внесения туда названных «закладок» очень мала. Производятся эти процессоры компанией TSMC, однако ей недоступна вся документация на процессор - только на фотошаблон. Также в отечественных процессорах есть особая технология «безопасных вычислений», которая выявляет ошибки, которые могут быть использованы как уязвимости.

Безопасность обеспечивается и благодаря операционной системе «Альт 8СП», архитектуре E2K. Последняя отличается от остальных тем, что распараллеливание потоков происходит в ней при помощи программного компилятора, который осуществляет это эффективнее остальных аппаратных компиляторов.

Поэтому, подчёркивает автор, российские процессоры вполне могут стать надёжным решением с точки зрения безопасности данных. Выбор же между AMD, Intel и «Эльбрусом» должен делаться в зависимости от главной потребности пользователя: производительности или безопасности.

Источник: Overclockers
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