В чём отечественные процессоры «Эльбрус» превосходят знаменитые Intel и AMD

Процессоры «Эльбрус», отмечает автор, разрабатываются компанией МЦСТ (Московский Центр Спарк Технологий). При этом в интернете часто оценивают этот процессор лишь с точки зрения производительности. Однако есть у него другие достоинства. Более того, создавались подобные процессоры вовсе не для игр. Предназначены они для использования в оборонном и государственном секторе.

Если отталкиваться от основного требования, которому должны соответствовать процессоры, применяемые в государственном и оборонном секторе, то «Эльбрус» в этом плане превосходит AMD и Intel. Таким требованием является информационная безопасность.

У процессоров Intel и AMD есть проблемы с безопасностью. Так, производители могут встраивать туда различные инструменты («закладки»), при помощи которых злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации либо к дистанционному управлению компьютером. Помимо этого, процессоры отличаются и наличием большого количества различных аппаратных уязвимостей.