В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм

По принципу работы это похоже на примитивный монохромный дисплей, позволяющий отображать до 128 отдельных «пикселей». Для создания такого энтузиасту понадобился процессор со 128 потоками — это мощный 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X.

Дело в том, что степень загрузки каждого ядра в диспетчере задач отображается полутонами. За счёт управления нагрузкой ядер можно динамически менять картинку. Нужно только найти программу, которая сможет перераспределять нагрузку между потоками.

Автор работы использовал анимационный ролик с чёткими границами чёрного и белого. Появляющаяся в диспетчере задач картинка действительно похожа на мультфильм-оригинал. Можно заметить, что два потока всегда нагружены — они заняты нужными для проекта программами.