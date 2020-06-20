Компьютеры
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В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Но тут не обойтись без «монстра» Ryzen Threadripper 3990X
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
По принципу работы это похоже на примитивный монохромный дисплей, позволяющий отображать до 128 отдельных «пикселей». Для создания такого энтузиасту понадобился процессор со 128 потоками — это мощный 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X.
Дело в том, что степень загрузки каждого ядра в диспетчере задач отображается полутонами. За счёт управления нагрузкой ядер можно динамически менять картинку. Нужно только найти программу, которая сможет перераспределять нагрузку между потоками.
Автор работы использовал анимационный ролик с чёткими границами чёрного и белого. Появляющаяся в диспетчере задач картинка действительно похожа на мультфильм-оригинал. Можно заметить, что два потока всегда нагружены — они заняты нужными для проекта программами.