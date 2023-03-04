В драйвере видеокарт AMD обнаружен "убивающий" систему баг

Пользователи сообщают об этой проблеме уже более месяца, но AMD пока так и не “выкатила” решение. Корнем проблемы является пункт “Сброс к заводским настройкам” во время установки драйверов. Для того, чтобы его поймать, вы должны не только ставить обновление драйвера AMD Adrenalin и выбрать этот пункт, но и параллельно с этим обновлять систему. В итоге вы получаете “синий экран смерти”, а Windows придется переустанавливать.