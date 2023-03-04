В драйвере видеокарт AMD обнаружен "убивающий" систему баг

В драйвере видеокарт AMD обнаружен "убивающий" систему багБудьте осторожны
Во время установки последних обновления драйверов для видеокарт AMD на Windows можно столкнуться с крайне печальным багом, который может превратить ваш компьютер в “кирпич”, сообщает VIdeoCardz. Компания уже работает над ее решением.
Фото: Microsoft
Пользователи сообщают об этой проблеме уже более месяца, но AMD пока так и не “выкатила” решение. Корнем проблемы является пункт “Сброс к заводским настройкам” во время установки драйверов. Для того, чтобы его поймать, вы должны не только ставить обновление драйвера AMD Adrenalin и выбрать этот пункт, но и параллельно с этим обновлять систему. В итоге вы получаете “синий экран смерти”, а Windows придется переустанавливать.
Мы воспроизвели проблему, которая может возникнуть в крайне малом количестве случаев … Мы рекомендуем пользователям убедиться, что все система уже обновлена или этот процесс приостановлен перед установкой драйвера, а также снять флажок с пункта "Сброс к заводским настройкам" в процессе установки драйвера AMD