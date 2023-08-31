Компьютеры
16:30, 31 августа 2023
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В эту клавиатуру можно вставить картридж для старых консолей

Зачем? Просто так

FlatFootFox создала уникальную беспроводную механическую клавиатуру TypeBoy, вдохновленную Game Boy Advance. «Мозги» клавиатуры находятся в корпусе картриджа Game Boy Advance стороннего производителя, который вставляется во встроенный в клавиатуру слот для картриджей.

В TypeBoy используется специальный контроллер Bluetooth-клавиатуры и печатная плата под названием TypePak, напоминающая Game Pak от Game Boy. TypePak содержит LiPo аккумулятор емкостью 80 мАч и микроконтроллер Seeed Studio XIAO nRF52840. Клавиатура также оснащена монохромным дисплеем 160x68, на котором отображается информация о подключении к Bluetooth и уровне заряда батареи. Интересно, что раскладку и функции клавиатуры можно настраивать, что делает ее уникальным проектом для энтузиастов «Сделай сам».

Этот проект демонстрирует, как технологии и ностальгия могут объединиться для создания функционального и в то же время забавного устройства. Хотя клавиатура TypeBoy не предназначена для использования оригинальных картриджей Game Boy Advance, она отдает дань уважения культовому игровому устройству, предлагая при этом уникальную клавиатуру.

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