В эту клавиатуру можно вставить картридж для старых консолей

В TypeBoy используется специальный контроллер Bluetooth-клавиатуры и печатная плата под названием TypePak, напоминающая Game Pak от Game Boy. TypePak содержит LiPo аккумулятор емкостью 80 мАч и микроконтроллер Seeed Studio XIAO nRF52840. Клавиатура также оснащена монохромным дисплеем 160x68, на котором отображается информация о подключении к Bluetooth и уровне заряда батареи. Интересно, что раскладку и функции клавиатуры можно настраивать, что делает ее уникальным проектом для энтузиастов «Сделай сам».

Этот проект демонстрирует, как технологии и ностальгия могут объединиться для создания функционального и в то же время забавного устройства. Хотя клавиатура TypeBoy не предназначена для использования оригинальных картриджей Game Boy Advance, она отдает дань уважения культовому игровому устройству, предлагая при этом уникальную клавиатуру.