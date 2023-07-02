В Европе появится еще один экзафлопсный суперкомпьютер. Но уже за €542 млн

В Европе появится еще один экзафлопсный суперкомпьютер. Но уже за €542 млнНазвание ему пока что не дали
Европейская комиссия объявила о своих планах по закупке второго экзафлопсного суперкомпьютера, причем местом его размещения выбрана Франция. Для размещения и эксплуатации суперкомпьютера, который будет управляться GENCI, французским национальным агентством по высокопроизводительным вычислениям, выбрали консорциум Jules Verne.
Машина будет расположена в вычислительном центре TGCC, принадлежащем CEA (Французская комиссия по альтернативным источникам энергии и атомной энергии), недалеко от Парижа. Проект, бюджет которого составляет 542 миллиона евро, направлен на продвижение исследований в различных областях, таких как моделирование климата, энергетика, материалы, медицина и многое другое.
Консорциум Jules Verne, возглавляемый Францией через GENCI и поддерживаемый CEA, будет сотрудничать с голландскими образовательными и исследовательскими учреждениями.
Поставка суперкомпьютера запланирована на 2025 год.