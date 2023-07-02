В Европе появится еще один экзафлопсный суперкомпьютер. Но уже за €542 млн

Машина будет расположена в вычислительном центре TGCC, принадлежащем CEA (Французская комиссия по альтернативным источникам энергии и атомной энергии), недалеко от Парижа. Проект, бюджет которого составляет 542 миллиона евро, направлен на продвижение исследований в различных областях, таких как моделирование климата, энергетика, материалы, медицина и многое другое.

Консорциум Jules Verne, возглавляемый Францией через GENCI и поддерживаемый CEA, будет сотрудничать с голландскими образовательными и исследовательскими учреждениями.

Поставка суперкомпьютера запланирована на 2025 год.