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В Европе за октябрь купили в четыре раза больше процессоров AMD, чем Intel
Intel уже давно непопулярны
Немецкий онлайн-магазин Mindfactory поделился статистикой продаж за октябрь. Как оказалось, за этот период было продано в четыре раза больше процессоров AMD, чем Intel.
По графику можно увидеть, что самые популярные модели — Ryzen 5 3600 (7190 проданных за месяц штук) и Ryzen 7 3700X (3410 штук). У Intel же самый продаваемый процессор это Core i7-10700K, но его продажи составили каких-то 800 штук за месяц.
Что касается средней цены продажи, то у AMD она снизилась на 9,4% и 3,5% в годовом и квартальном выражении. У Intel показатели составили 14% и 7%.
Стоит отметить, что скоро в продажу поступят новые процессоры AMD Ryzen 5000.