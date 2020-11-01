В Европе за октябрь купили в четыре раза больше процессоров AMD, чем Intel

По графику можно увидеть, что самые популярные модели — Ryzen 5 3600 (7190 проданных за месяц штук) и Ryzen 7 3700X (3410 штук). У Intel же самый продаваемый процессор это Core i7-10700K, но его продажи составили каких-то 800 штук за месяц.