В Германии предпочли Radeon RX 7800 XT конкурирующей RTX 4070

Третью позицию заняла Radeon RX 7900 XTX с 270 проданными единицами. Подобная тенденция характерна не только для Mindfactory: аналогичные результаты демонстрируют и другие крупные розничные сети, включая Newegg, Microcenter, B&H и BestBuy.

Успех RX 7800 XT знаменует собой заметный сдвиг в судьбе AMD на рынке графических процессоров, однако до полного лидерства производителю еще далеко.