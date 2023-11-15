В Германии предпочли Radeon RX 7800 XT конкурирующей RTX 4070

В Германии предпочли Radeon RX 7800 XT конкурирующей RTX 4070Почти в два раза
AMD переживает определенный подъем на рынке графических процессоров: ее Radeon RX 7800 XT опережает RTX 4070 от NVIDIA по продажам на некоторых рынках. Последние данные о продажах, полученные компанией Mindfactory в Германии, показывают, что RX 7800 XT уже третью неделю подряд занимает первое место по продажам, реализовав 755 единиц, в то время как ее ближайший конкурент, GeForce RTX 4070, продал всего 430 единиц.
Третью позицию заняла Radeon RX 7900 XTX с 270 проданными единицами. Подобная тенденция характерна не только для Mindfactory: аналогичные результаты демонстрируют и другие крупные розничные сети, включая Newegg, Microcenter, B&H и BestBuy.
Успех RX 7800 XT знаменует собой заметный сдвиг в судьбе AMD на рынке графических процессоров, однако до полного лидерства производителю еще далеко.