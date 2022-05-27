В Госдуме заявили, что Россия начнёт производить смартфоны и компьютеры

«Да, они должны производиться. Собственно, они уже производятся. Насколько быстро, насколько качественно — вопрос отдельный. Да, конечно, без этого невозможно, у нас должна быть полная линейка во всех сферах, во всех отраслях с софтом и железом», — приводит цитату депутата ТАСС.

Хинштейн считает, что «элементная база отечественных производителей» способна быстро нарастить производство микроэлектроники. В России для этого всё якобы есть.

Отметим, что в стране ранее запускали проекты по производству смартфонов, но ни один из них не стал по-настоящему массовым коммерческим продуктом.