В Индии представили первые ИИ-чипы

Он ориентирован на «большие языковые модели и высокопроизводительные обработки визуальных данных». Ola отмечает энергоэффективность Bodhi 1.

Ojas предназначен для пограничных ИИ-решений и универсален в автомобильных, мобильных и IoT-приложениях. Ola планирует интегрировать Ojas в свои будущие транспортные средства, стремясь улучшить такие функции, как оптимизация зарядки и системы ADAS.

Sarv 1, третий чип, представляет собой серверный процессор общего назначения на базе Arm, предназначенный для «удовлетворения растущих вычислительных потребностей центров обработки данных».

Ola предстоит преодолеть значительные препятствия, включая конкуренцию с известными игроками и создание надежной производственной инфраструктуры, пишут СМИ.