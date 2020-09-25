В интернете впервые опубликовали исходный код Windows XP

Их можно загрузить через Torrent. Среди файлов можно найти не только Windows XP, но и Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.

Помимо этого в файлах есть исходные коды DirectX 8, Microsoft Paint, игр Hearts на C++, Reversi и «Пасьянса». Ещё авторы архива добавили туда папку с названием «медиа», в которой располагается коллекция видео с теориями заговора вокруг Билла Гейтса.

Распространители файлов говорят, что исходный код Windows XP «годами» перемещался от хакера к хакеру. Теперь же впервые он стал доступен публично. Благодаря этому специалисты смогут искать уязвимости и баги в системе.

Это может быть потенциально опасным для пользователей Windows XP, которых до сих пор по миру насчитываются миллионы.