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В каких компьютерах из-за ошибки Windows могут внезапно повредиться файлы

Нужно установить обновления
Microsoft выпустила предупреждение о том, что компьютеры на Windows с новейшими поддерживаемыми процессорами могут быть подвержены повреждению данных.
В каких компьютерах из-за ошибки Windows могут внезапно повредиться файлы

Речь идёт об устройствах, поддерживающих новейший набор инструкций Vector Advanced Encryption Standard. Под угрозой оказались в основном корпоративные ПК, на которых используется криптобиблиотека SymCrypt и шифрование данных BitLocker.

Microsoft рекомендует обладателям таких компьютеров установить обновления ОС от 24 мая и 14 июня. После установки можно будет заметить снижение производительности почти на месяц на ПК под управлением Windows Server 2022 и Windows 11. Патчи находятся по этой ссылке.

Источник:Microsoft
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