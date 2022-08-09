В каких компьютерах из-за ошибки Windows могут внезапно повредиться файлы

Речь идёт об устройствах, поддерживающих новейший набор инструкций Vector Advanced Encryption Standard. Под угрозой оказались в основном корпоративные ПК, на которых используется криптобиблиотека SymCrypt и шифрование данных BitLocker.

Microsoft рекомендует обладателям таких компьютеров установить обновления ОС от 24 мая и 14 июня. После установки можно будет заметить снижение производительности почти на месяц на ПК под управлением Windows Server 2022 и Windows 11. Патчи находятся по этой ссылке.