В каких матплатах по-прежнему сгорают процессоры AMD Ryzen 7000X3D из-за просчёта с напряжением

Несмотря на то, что Asus выпустила два обновления BIOS для своих материнских плат AM5, компанию всё же обвинили в отсутствии решения проблемы перегорания компонентов.

Эксперты также считают, что общий подход компании к ситуации оставил желать лучшего и привел к множеству проблем.

Стоит отметить, что началось всё с поспешного релиза двух бета-обновлений BIOS после проблем с процессорами AMD Ryzen 7000 и перегрева материнских плат.

Несмотря на то, что AMD уже идентифицировала проблему и попросила производителей материнских плат выпустить предварительное обновление BIOS, ограничивающее напряжение SoC до 1,3V, большинство новых апдейтов не соответствовали данному предписанию.

Сейчас же появились новые сообщения о тестировании от Hardware Busters — специалистам удалось выяснить, что Asus не единственная компания, кто вводит клиентов в заблуждение. Во время тестирования материнской платы Gigabyte AORUS Master X670E было обнаружено, что с включенной функцией EXPO плата потребляет более 1,3V.

Разумеется, это тоже может привести к перегоранию материнской платы. А потому специалисты посоветовали подождать обновлённого BIOS, который, как ожидается, будет выпущен в конце мая.