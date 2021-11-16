В каких процессорах нужно срочно обновить BIOS для защиты от вирусов

Первая уязвимость под обозначением CVE-2021-0157 относится к распределению управляющих потоков, а вторая (CVE-2021-0158) основана на неверной проверке входных данных в этом же компоненте. Эти уязвимости могут привести к повышению привилегий на ПК, но только если злоумышленник имеет физический доступ к уязвимым устройствам.

Вот какие процессоры пострадали:

11-е поколение процессоров Core (Rocket Lake);

10-е поколение процессоров Core (Comet Lake);

7-е поколение процессоров Core (Kaby Lake);

процессоры Core X;

процессоры Celeron N;

процессоры Pentium Silver;

серверные процессоры Xeon семейств E, W и E3 v6.

Intel рекомендует пользователям установить доступные обновления BIOS.