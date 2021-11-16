В каких процессорах нужно срочно обновить BIOS для защиты от вирусов

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В каких процессорах нужно срочно обновить BIOS для защиты от вирусовЗатронуты модели Intel
Intel обнаружила уязвимости высокой степени опасности, которые затрагивают множество процессоров компании. Эти «дыры безопасности» позволяют злоумышленникам и вредоносным программам получать более высокие уровни привилегий на устройстве. Intel рекомендует срочно обновить BIOS, чтобы защититься от этого.
Первая уязвимость под обозначением CVE-2021-0157 относится к распределению управляющих потоков, а вторая (CVE-2021-0158) основана на неверной проверке входных данных в этом же компоненте. Эти уязвимости могут привести к повышению привилегий на ПК, но только если злоумышленник имеет физический доступ к уязвимым устройствам.
Вот какие процессоры пострадали:
- 11-е поколение процессоров Core (Rocket Lake);
- 10-е поколение процессоров Core (Comet Lake);
- 7-е поколение процессоров Core (Kaby Lake);
- процессоры Core X;
- процессоры Celeron N;
- процессоры Pentium Silver;
- серверные процессоры Xeon семейств E, W и E3 v6.
Intel рекомендует пользователям установить доступные обновления BIOS.
Источник: BleepingComputer