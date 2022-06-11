В каких задачах квантовые компьютеры будут намного быстрее, чем обычные

В новой научной статье авторы изложили идею объединения квантовых вычислений с машинным обучением, чтобы вывести его на новый уровень. Машинное обучение позволяет предсказывать значения или классы на основе имеющихся данных. Такое, например, используется банками, когда они решают, кому выдать кредит, а кому нет. Кроме того, алгоритмы машинного обучения лежат в основе нейросетей, позволяющих генерировать реалистичные картинки, тексты или даже распознавать опухоль на медицинских снимках.

Учёные заявили, что квантовые компьютеры сделают процесс машинного обучения намного эффективнее. И даже проверили свою гипотезу на квантовом компьютере Google Sycamore.

В статье утверждается, что если когда-нибудь будет разработан пригодный для использования реальный квантовый компьютер, он сможет выполнять такие задачи в почти невообразимых масштабах.