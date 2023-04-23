В какой системе игры работают лучше: Windows 11 против Windows 10

В какой системе игры работают лучше: Windows 11 против Windows 10Сравнили их в семи современных проектах
В выпуске на YouTube-канале RandomGaminginHD эксперты протестировали скорость Windows 10 и 11 в современных играх. Действительно ли новая операционная система быстрее и намного ли?
В игре Call of Duty: Modern Warfare 2 (DX12) с ультра-пресетом в 1080p удалось в среднем получить 105 к/с (на Windows 10) и 104 к/с (на Windows 11), в очень редких событиях - 57 к/с в обоих случаях.
Cyberpunk 2077 (DX12) шла на высоких настройках графики тоже в 1080p. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 100 к/с (W10) и 102 к/с (W11). В крайне редких событиях средняя частота кадров уже находилась на уровне 66 в обоих случаях.
Red Dead Redemption 2 (Vulkan) запускалась в Full HD с ультра-текстурами и высокими настройками графики. В среднем в игре удалось получить 115 к/с (с Windows 10) и 114 к/с (с Windows 11), а в очень редких событиях - 74 к/с и 49 к/с.
В Forza Horizon 5 (DX12) с ультра-пресетом в 1080p удалось достичь 115 к/с в среднем в обоих случаях, а в очень редких событиях - 64 к/с (с Windows 10) и 59 к/с (c Windows 11).
Grand Theft Auto V (DX11) запускалась в Full HD с ультра-пресетом, Advanced Graphics Max, 4x MSAA. Средняя частота кадров в данной игре находилась на уровне 126 к/с с Windows 10 и 128 к/с - с Windows 11. В крайне редких событиях производительность равнялась 87 к/с и 79 к/с.
CS:GO (DX9) шла в 1080p на самых низких настройках графики. Средняя производительность составила в этом случае 629 к/с (W10) и 607 к/с (W11), в очень редких событиях она снижалась до 100 и 101 к/с.
Far Cry 5 (DX11) запускалась в разрешении 1080p с ультра-пресетом. Средний FPS в данном случае равнялся 157 к/с (W10) и 150 к/с (W11), в крайне редких событиях - 98 к/с и 102 к/с.
Вывод
Как видно из результатов тестирования, Windows 11 зачастую вовсе не помогает улучшить игровую производительность компьютера. По средней частоте кадров разница между W10 и W11 в пользу 10-версии равнялась 2% (192 к/с и 189 к/с соответственно).
Характеристики тестового стенда:
- процессор Intel Core i5-12400F;
- видеокарта RTX 3060 Ti;
- оперативная память 16GB DDR4 (2x8GB 3200);
- операционная система Windows 10 22H2/Windows 11 22H2.