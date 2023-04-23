В какой системе игры работают лучше: Windows 11 против Windows 10

В игре Call of Duty: Modern Warfare 2 (DX12) с ультра-пресетом в 1080p удалось в среднем получить 105 к/с (на Windows 10) и 104 к/с (на Windows 11), в очень редких событиях - 57 к/с в обоих случаях.

Cyberpunk 2077 (DX12) шла на высоких настройках графики тоже в 1080p. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 100 к/с (W10) и 102 к/с (W11). В крайне редких событиях средняя частота кадров уже находилась на уровне 66 в обоих случаях.

Red Dead Redemption 2 (Vulkan) запускалась в Full HD с ультра-текстурами и высокими настройками графики. В среднем в игре удалось получить 115 к/с (с Windows 10) и 114 к/с (с Windows 11), а в очень редких событиях - 74 к/с и 49 к/с.