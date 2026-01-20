В Канаде запустили разработку квантового компьютера с открытым исходным кодом

Проект основали в 2024 году физики Кристал Сенкo, Раджибул Ислам и Роджер Мелко вместе с генеральным директором Грегом Диком. Они делают ставку на «сотрудничестве»: любой исследователь или компания-партнёр может подключиться к разработке и пользоваться результатами.

Компьютер OQD построен на технологии удержания ионов. Заряженные атомы помещают в вакуум и управляют ими с помощью лазеров и магнитных полей. Эти атомы служат квантовыми битами — они могут хранить и обрабатывать информацию.

Сегодня в проекте участвуют более 30 разработчиков и десятки исследовательских групп, включая студентов и аспирантов. OQD уже сотрудничает с Университетом Ватерлоо, а также с компаниями Haiqu и Xanadu.