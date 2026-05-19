В Кении пожаловались: ЦОД Microsoft будет потреблять половину электричества страны

Проект создаётся вместе с компанией G42 из Абу-Даби. Изначально предполагалось, что ЦОД будет работать на геотермальной энергии из Рифтовой долины. Планируемая мощность — около 100 мегаватт, а в перспективе — до 1 гигаватта.

Переговоры между Microsoft, G42 и кенийскими властями застопорились из-за гарантий поставок электричества и состояния инфраструктуры. Власти, правда, говорят, что проект пока не отменён.