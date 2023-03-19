В Китае научились виртуозно подделывать SSD Samsung. Подделки не может отличить даже фирменное ПО

Один китайский пользователь недавно натолкнулся на поддельный накопитель, выдаваемый за Samsung 980 Pro. На фальшивом SSD было всё, что заставляло поверить в его подлинность, в том числе фирменные наклейки. Подделка была настолько хороша, что загадочному диску даже удалось обмануть программное обеспечение (ПО) Samsung Magician.

Если же снять все наклейки, то можно распознать 12-нанометровый контроллер Maxio MAP1602A без буферной памяти DRAM, но с поддержкой PCIe 4.0. У него, конечно, меньше скорости последовательного чтения и записи — 4,8 и 4,5 ГБ/с против 7 и 5 ГБ/с у оригинала.

Торговец продаёт поддельные твердотельные накопители Samsung 980 Pro ёмкостью 2 ТБ на Xianyu за 880 юаней. Одна только цена уже должна вызвать подозрения, но не все могут оценить рыночную стоимость.