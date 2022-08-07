В Китае предложили заставить компании платить больше налогов за использование не местных чипов

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В Китае предложили заставить компании платить больше налогов за использование не местных чиповЭта идея не всем показалась хорошей
Из-за обострения отношений с США в Китае стали звучать предложения о мерах, которые могут подорвать сотрудничество с американской стороной. Так, в КНР нашли способ снизить зависимость от чипов, производимых в США и на Тайване.
Профессор из Университета Миньцзян заявил, что 30% смартфонов, продаваемых в Китае, должны использовать китайские чипы. Он также предложил, чтобы любой бренд, который решит поступить иначе, платил на 400% больше налогов. Целью этого является развитие китайского рынка.
Эта тема вызвала бурные обсуждения среди китайских интернет-пользователей. Мнения разошлись. Кто-то говорит, что это хорошая идея, а кто-то считает, что из-за таких мер производительность смартфонов станет очень низкой.