В Китае предложили заставить компании платить больше налогов за использование не местных чипов

Профессор из Университета Миньцзян заявил, что 30% смартфонов, продаваемых в Китае, должны использовать китайские чипы. Он также предложил, чтобы любой бренд, который решит поступить иначе, платил на 400% больше налогов. Целью этого является развитие китайского рынка.

Эта тема вызвала бурные обсуждения среди китайских интернет-пользователей. Мнения разошлись. Кто-то говорит, что это хорошая идея, а кто-то считает, что из-за таких мер производительность смартфонов станет очень низкой.