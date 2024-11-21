В Китае представили бюджетный мини-ПК — замену Mac mini от Apple

Intel N150 имеет 4 ядра и 4 потока и работает на частоте до 3,6 ГГц при TDP в 6 Вт. Встроенная графика состоит из 24 исполнительных устройств с частотой 1 ГГц. Этот процессор по производительности превосходит Intel N100, также оснащён 4 ядрами, однако рабочая частота составляет 3,4 ГГц, GPU — 750 МГц.

Beelink EQ14 получил два слота M.2 для накопителей NVMe SSD PCI-e 4.0 и 3.0. Этот мини-ПК поддерживает установку одной планки ОЗУ типа DDR4 SO-DIMM. За охлаждение устройства отвечает кулер. Компьютер также оснащён USB Type-A, USB Type-C и разъёмом для наушников.

Уточняется, что другое оборудование, такое как SSD и оперативная память, придётся покупать отдельно.