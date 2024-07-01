В Китае представили мини-ПК размером с компьютерную мышь

Этот крохотный ПК имеет размеры 7.3 × 7.3 × 4.3 см и весит всего 200 г. Он оснащен 4-ядерным процессором Intel N100 со встроенной графикой UHD Graphics (24EU), что делает его подходящим для повседневных задач, но не для игр.

Tianbao T-BOX PRO может похвастаться 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800 и M.2 2242 накопителем. Можно выбрать лишь два варианта объема SSD: 512 ГБ или 1 ТБ, либо вовсе версию без SSD.