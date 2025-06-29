В Китае представили мощный серверный чип Loongson 3E6000 с 64 ядрами

3E6000 работает на архитектуре LoongArch 6000 и использует технологию соединения четырёх чипов, чтобы достичь такого количества ядер. Процессор работает на частоте до 2,2 ГГц, поддерживает память DDR4 и оснащён четырьмя каналами памяти.

По тестам Loongson, новый чип на 35% быстрее Xeon 8380 в задачах на обработку чисел, но немного уступает в задачах, связанных с вычислениями с плавающей запятой.

В будущем ожидается выпуск ещё более мощных чипов, включая модель 3B6600 с новыми ядрами и частотой до 3 ГГц, а также версию 3B7000 с частотой до 3,5 ГГц.